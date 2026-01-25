Πανελλήνιες 2026: Ανοίγουν οι αιτήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές - Tα προσόντα που απαιτούνται

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο, το Πολεμικό Ναυτικό απευθύνεται στους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων, σηματοδοτώντας την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για τις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών.

Μέσω του μηνύματος, το Πολεμικό Ναυτικό καλεί τους νέους να εξετάσουν μια καριέρα στις Ένοπλες Δυνάμεις, τονίζοντας ότι οι στρατιωτικές σχολές δεν αποτελούν απλώς επαγγελματική επιλογή, αλλά έναν δρόμο ευθύνης, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και προσφοράς στην πατρίδα.

Παράλληλα, επισημαίνεται η σημασία των σύγχρονων απαιτήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων και του υψηλού επιπέδου σπουδών που παρέχεται στους σπουδαστές.

Εισαγωγή για πρώτη φορά από όλα τα επιστημονικά πεδία

Σημαντική αλλαγή για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος είναι ότι οι Στρατιωτικές Σχολές θα δέχονται υποψηφίους από όλα τα επιστημονικά πεδία.

Από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές Σπουδές), οι υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν θέση στη ΣΣΑΣ, στο Τμήμα Ψυχολόγων.

Το 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες) προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα επιλογών, με πρόσβαση στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Όπλα και Σώματα), στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μάχιμοι και Μηχανικοί), στη Σχολή Ικάρων (Ιπτάμενοι και Μηχανικοί), καθώς και στη ΣΣΑΣ, στη ΣΑΝ και στις ΑΣΜΥ.

Από το 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας), δίνεται η δυνατότητα φοίτησης στη ΣΣΑΣ (Τμήματα Ιατρικό, Οδοντιατρικό, Κτηνιατρικό, Φαρμακευτικό) και στη ΣΑΝ για το Σώμα Αδελφών Νοσοκόμων.

Το 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής) οδηγεί στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μάχιμοι και Μηχανικοί), στη Σχολή Ικάρων (Μηχανικοί), στο Οικονομικό Τμήμα της ΣΣΑΣ και στις ΑΣΜΥ.

Διαβάστε επίσης