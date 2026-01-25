Στην κυριότητα του υπουργείου Άμυνας επιστρέφουν δύο ακίνητα στην Αττική συνολικής έκτασης 114 τ.μ.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέφερε στην κυριότητά του δύο ακίνητα του στρατοπέδου «Καραϊσκάκη» στην Αττική, στο πλαίσιο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας για το μεγάλο Οικιστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο έχει ανακοινώσει ο Νίκος Δένδιας και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, επανέρχονται στην κυριότητα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας δύο ακίνητα συνολικής έκτασης 114.363 τετραγωνικών μέτρων, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις τις οποίες υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης. Τα ακίνητα είχαν παραχωρηθεί δωρεάν στην τοπική αυτοδιοίκηση, προ 34 και 19 ετών αντίστοιχα, χωρίς να εκπληρωθούν έκτοτε οι όροι της παραχώρησής τους.

Για το υπουργείο Άμυνας συνιστά μέγιστη πρόκληση ο εξορθολογισμός της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο Οικιστικό Πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της δέσμης μέτρων για τη Στρατιωτική Οικογένεια, όπως τονίζεται στο ανακοινωθέν.