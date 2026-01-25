Νεκρός ο 33χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Νέα Πέραμο – Ήταν 50 ημέρες στα αζήτητα νοσοκομείου

Τραγικός ήταν ο επίλογος που γράφτηκε στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου Χρυσοβαλάντη Στεργιανού.

Όπως γνωστοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στα επείγοντα νοσοκομείου όπου απεβίωσε, με αποτέλεσμα να καταλήξει στα αζήτητα έως τις 22 Ιανουαρίου.

Ο 33χρονος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζεφυρίου λίγες ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισης στις 30 Νοεμβρίου 2025 από τη Νέα Πέραμο και μεταφέρθηκε στα επείγοντα νοσοκομείου, όπου «άφησε» την τελευταία του πνοή.

«“Το Χαμόγελο του Παιδιού” εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν», καταλήγει η ανακοίνωση.