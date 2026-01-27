Διακοπές νερού την Τρίτη (27/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΛΑΜΠΡΙΝΗ)
Πανδοσίας και Ανδριτσαίνης
- ΑΘΗΝΑ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)
Κολχίδος και Μεγαλου Σπηλαίου
- ΓΑΛΑΤΣΙ (ΛΑΜΠΡΙΝΗ)
Ωρωπού και Χριστιανουπόλεως
- ΓΑΛΑΤΣΙ (ΛΑΜΠΡΙΝΗ)
Φωκά και Ωρωπού
- ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΠΕΡΙΣΣΟΣ)
Λεωφ. Ηρακλείου και Παπαναστασίου
- ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Βικέλα και Ποταμού Καλαμά
- ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ)
Αρκαδίου και Σποράδων
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:42 ∙ WHAT THE FACT
«Οι άνθρωποι θα ζουν 150 χρόνια χάρη στα "βιολογικά ρολόγια"»: Τι υποστηρίζει ειδικός
07:58 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
To Volkswagen ID.4 αλλάζει όνομα
07:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
07:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Ιανουαρίου
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ