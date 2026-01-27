Διακοπές νερού την Τρίτη (27/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Τρίτη (27/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ (ΛΑΜΠΡΙΝΗ)
    Πανδοσίας και Ανδριτσαίνης
  • ΑΘΗΝΑ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)
    Κολχίδος και Μεγαλου Σπηλαίου
  • ΓΑΛΑΤΣΙ (ΛΑΜΠΡΙΝΗ)
    Ωρωπού και Χριστιανουπόλεως
  • ΓΑΛΑΤΣΙ (ΛΑΜΠΡΙΝΗ)
    Φωκά και Ωρωπού
  • ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΠΕΡΙΣΣΟΣ)
    Λεωφ. Ηρακλείου και Παπαναστασίου
  • ΧΑΛΑΝΔΡΙ
    Βικέλα και Ποταμού Καλαμά
  • ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ)
    Αρκαδίου και Σποράδων
