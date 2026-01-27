Καρυστιανού για δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Άδικοι θάνατοι που μας φέρνουν μπροστά στον ανείπωτο πόνο

«Κάθε δυστύχημα αποκαλύπτει τραγικές ευθύνες γιατί θα μπορούσε να αποφευχθεί», σχολίασε η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της για το δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

«Τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής δεν είναι θεωρίες για να μένουν στα χαρτιά, είναι η ουσία και η απόδειξη ότι ένα Κράτος λειτουργεί και φροντίζει τους πολίτες του», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού.

«Άδικοι θάνατοι που μας φέρνουν μπροστά στον ανείπωτο πόνο. Εύχομαι γρήγορα να βγει στο φως η αλήθεια! Και σε περίπτωση που αποδειχθεί οποιαδήποτε παράβαση του νόμου, οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν», σημείωσε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Καρυστιανού.

Και συνέχισε: «Εύχομαι δύναμη και αγάπη στους ανθρώπους που μένουν πίσω, για να αντέξουν τον πόνο και το ατελείωτο κενό. Και είμαι δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν για τη δικαίωση των αγαπημένων τους».

Διαβάστε επίσης