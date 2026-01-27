Πάτρα: Στόχος βανδαλισμού ιατρείο στην πλατεία Γεωργίου - Πάνω από 15.000 ευρώ η ζημιά

Στόχος διάρρηξης και βανδαλισμού έγινε ιατρείο στο κέντρο της Πάτρας τη Δευτέρα (27/01), στην πλατεία Γεωργίου.

Άγνωστοι δράστες παραβίασαν τον χώρο, όπου συστεγάζονται παθολογικό και οδοντιατρικό ιατρείο, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν προκύπτουν στοιχεία κλοπής.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε σήμερα το πρωί στην Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι ζημιές εκτιμώνται σε ποσό που ξεπερνά τις 15.000 ευρώ, ενώ εξετάζονται τα κίνητρα της επίθεσης.

