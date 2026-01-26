Πάτρα: 35χρονος οδηγός δέχτηκε επίθεση με λοστό από άλλον οδηγό

Σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνιστή έναν 35χρονο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση σε διερχόμενους οδηγούς και περαστικούς.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει το θύμα, όλα συνέβησαν όταν επέστρεφε από την εργασία του και κινούνταν στην Ακτή Δυμαίων, στο ρεύμα εξόδου.

Όπως σημειώνει, για περίπου 200 μέτρα ένα άλλο όχημα τον καταδίωκε, μέχρι που στο ύψος των φαναριών, στην πρώτη είσοδο του Νότιου Πάρκου, αναγκάστηκαν να σταματήσουν λόγω κόκκινου σηματοδότη.

Τότε, είδε έναν άνδρα ηλικίας περίπου 30 με 35 ετών να καταβαίνει από το αυτοκίνητό του και να αρχίζει να τον εξυβρίζει. Ο 35χρονος οδηγός αναφέρει χαρακτηριστικά «Κατέβασα το τζάμι, του ζήτησα το λόγο και προφασίστηκε ότι λίγο πιο πίσω ό,τι του είχα κλείσει το δρόμο. Εγώ δεν το είχα αντιληφθεί, του το είπα και ζήτησα συγνώμη, ωστόσο, εκείνος συνέχιζε να με βρίζει εξαγριωμένος, έκανε λίγα μέτρα μπροστά το αυτοκίνητό του, κλείνοντας μου το δρόμο για να μην μπορώ να φύγω. Στη συνέχεια, κατέβηκε από το όχημα του, με ένα σιδερολοστό, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου μου και με χτύπησε. Όταν άρχισε να μαζεύεται κόσμος, από τα γύρω οχήματα, που ήταν στο φανάρι, μπήκε στο αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή».

Από την επίθεση, ο 35χρονος τραυματίστηκε στον αριστερό αγκώνα, ο οποίος, όπως δήλωσε, έχει σπάσει. «Το αποτέλεσμα είναι, να μου έχει σπάσει τον αγκώνα στο αριστερό χέρι. Έχω προχωρήσει σε μήνυση και με έχει δει ιατροδικαστής. Την Πέμπτη, θα γίνει επανεξέταση, προκειμένου να δούμε αν θα χρειαστεί χειρουργείο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του δράστη και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Ο 35χρονος απευθύνει έκκληση σε όσους βρίσκονταν στο σημείο να καταθέσουν ως μάρτυρες, καθώς δεν πρόλαβε να πάρει τα στοιχεία τους. «Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση, μήπως κάποιος από τον κόσμο που ήταν εκεί, να καταθέσει ως μάρτυρας, γιατί εκείνη την ώρα δεν κατάφερα να πάρω τα στοιχεία τους, εκτός από ένα ζευγάρι που ήταν σε αυτοκίνητο, ακριβώς πίσω μου και ήταν και αυτοί που κάλεσαν την αστυνομία», καταλήγει.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές.

Πηγή: thebest.gr

