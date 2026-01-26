Πάτρα: Την Τρίτη η κηδεία του 19χρονου Νίκου που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Παραλία

Το τελευταίο αντίο θα πουν στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) συγγενείς και φίλοι στον 19χρονο Νικόλαο Βαβαρουτα, που έχασε τη ζωή του στο σοκαριστικό δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Παραλία Πατρών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών, ενώ η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του 19χρονου, Ιωάννης και Σταματία Βαβαρούτα, καθώς επίσης και η αδελφή του, Αγγελική, που ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο αγαπημένος τους Νίκος έφυγε από τη ζωή.

Συγκλονισμένη η κοινωνία από τον χαμό δύο παιδιών

Στο μεταξύ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό τόσο του 19χρονου Νίκου όσο και της 17χρονης Αγγελικής Δρίβα που επίσης ανασύρθηκε νεκρή από τα συντρίμμια του οχήματος.

Υπενθυμίζεται πως το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 19χρονος κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία Πατρών έχασε τον έλεγχο και «καρφώθηκε» σε στύλο φωτεινού σηµατοδότη, ακριβώς απέναντι από τις εγκαταστάσεις του Εκκλησιαστικού Λυκείου.

Το όχηµα µετατράπηκε σε άµορφη µάζα σιδηρικών και χρειάστηκε η συνδροµή πυροσβεστών για τον απεγκλωβισµό των δύο παιδιών.

