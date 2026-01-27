Ενδοοικογενειακή βία: Συνελήφθη 55χρονος που κακοποιούσε τη σύντροφό του

Μία πρωτοφανής υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε στη Ρόδο, που πραγματικά προβληματίζει.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από την ένορκη κατάθεση 41χρονης γυναίκας με καταγωγή από την Αλβανία στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, για την κατ’εξακολούθηση βία την οποία δεχόταν μία 53χρονη ομοεθνής της, από τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν κατατεθεί, πρόκειται για μία μακροχρόνια κακοποιητική σχέση, στην οποία οι απειλές και ο φόβος ήταν καθημερινότητα. Η 53χρονη γυναίκα φέρεται να βίωνε επί σειρά ετών απειλές που της προκαλούσαν τρόμο και έντονη ανησυχία, καθώς και σωματική κακοποίηση, με χτυπήματα στα χέρια της αλλά και σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Η ίδια κλήθηκε από την αστυνομική υπηρεσία και προσήλθε στις 24 Ιανουαρίου στο αρμόδιο τμήμα για να καταθέσει. Στην κατάθεσή της, η 53χρονη ανέφερε ότι από το 2021 έως και τον Αύγουστο του 2025, ο 55χρονος σύντροφός της την απειλούσε επανειλημμένα εντός της κοινής τους κατοικίας στην Ιαλυσό Ρόδου, χωρίς η ίδια, να μπορεί να προσδιορίσει ακριβείς ημερομηνίες, για κάθε επεισόδιο.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει το θύμα, τα επεισόδια δεν περιορίζονταν σε λεκτικές αντιπαραθέσεις αλλά σε απειλητικές και βίαιες συμπεριφορές που της προκαλούσαν φόβο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στη Ρόδο καθώς από τον Σεπτέμβριο έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025, η 53χρονη, ο 55χρονος και η 41χρονη μετακόμισαν στα Χανιά. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, η κακοποιητική συμπεριφορά συνεχίστηκε και εκεί.

Κομβική ημερομηνία αποτελεί η 27η Νοεμβρίου 2025, όταν η γυναίκα βρήκε επιτέλους τη δύναμη, να προχωρήσει σε καταγγελία εις βάρος του συντρόφου της και του φερόμενου ως δράστη.

Τότε, ο 55χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

