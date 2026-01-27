Πάτρα: Σπαραγμός στην τελευταία πράξη του δράματος για τον 19χρονο Νίκο και τη 17χρονη Αγγελική

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι κηδείες των δύο νέων παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στο συγκλονιστικό δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Παραλίας στην Πάτρα.

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν σήμερα τον 19χρονο Νίκο Βαβαρούτα και την 17χρονη Αγγελική Δρίβα σε κλίμα συγκίνησης και βουβού πόνου.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών η κηδεία του Νίκου

Η εξόδιος ακολουθία του 19χρονου τελέστηκε στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών και η ταφή του στο Κοιμητήριο Παραλίας, παρουσία συγγενών, φίλων και πλήθους κόσμου που έσπευσε να αποχαιρετήσει τον άτυχο νέο με λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του 19χρονου Νίκου, Ιωάννης και Σταματία καθώς και η αδελφή του Αγγελική που ήταν απαρηγόρητοι, καθώς ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τραγικό τρόπο.

Ο 17χρονος Νίκος Βαβαρούτας που οδηγούσε το μοιραίο όχημα

Στον περίβολο του ναού, τα κηδειόχαρτα των δύο παιδιών ήταν αναρτημένα δίπλα δίπλα, εικόνα που αποτύπωσε το μέγεθος της τραγωδίας που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Δίπλα δίπλα τα κηδειόχαρτα των νέων παιδιών

Στον Ιερό Ναό Αγίων Αντωνίου και Χαραλάμπος στην Κρύα Ιτεών η κηδεία της Αγγελικής

Η κηδεία της 17χρονης Αγγελικής Δρίβα, που έχασε επίσης τη ζωή της στο ίδιο τροχαίο δυστύχημα τελέστηκε λίγο αργότερα στις 14:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Αντωνίου και Χαραλάμπος στην Κρύα Ιτεών, ενώ η ταφή έγινε στο κοιμητήριο Παραλίας.

Η απώλεια των δύο νέων παιδιών έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά θλίψη στην Πάτρα, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό τροχαίο του περασμένου Σαββάτου.

Πώς έγινε το τροχαίο που σκοτώθηκαν τα δύο νέα παιδιά

Το θανατηφόρο τροχαίο όπου έχασε τη ζωή τους το νεαρό ζευγάρι σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος της περιοχής Παραλία, του Δήμου Πατρέων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 19χρονος και επέβαινε η 17χρονη, ενώ κινείτο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο, κάτω από άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 19χρονο και την 17χρονη, χωρίς να έχουν τις αισθήσεις τους.

Αμέσως μετά ο 19χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και η 17χρονη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Με πληροφορίες από pelop.gr, thebest.gr

Διαβάστε επίσης