Αττική: Στις φλόγες τρία Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα στο δήμο Αχαρνών
Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει την έρευνα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/1) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά σε τρία Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα στο δήμο Αχαρνών Αττικής.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς.
Στα οχήματα σημειώθηκαν υλικές ζημιές, ενώ το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει την έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν τις εστίες.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:54 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου
04:28 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: «Η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα»
00:20 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ