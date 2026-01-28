Αττική: Στις φλόγες τρία Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα στο δήμο Αχαρνών

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/1) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά σε τρία Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα στο δήμο Αχαρνών Αττικής.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στα οχήματα σημειώθηκαν υλικές ζημιές, ενώ το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει την έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν τις εστίες.