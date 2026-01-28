Διακοπές νερού την Τετάρτη (28/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Τετάρτη (28/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΒΟΥΛΑ
    Ηρακλειδών και Αλεξάνδρας
  • ΓΑΛΑΤΣΙ (ΛΑΜΠΡΙΝΗ)
    Φωκά και Ωρωπού
  • ΓΛΥΦΑΔΑ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)
    Ταινάρου και Ίριδος
  • ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως και Ομηρείου
