Διακοπές νερού την Τετάρτη (28/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΒΟΥΛΑ
Ηρακλειδών και Αλεξάνδρας
- ΓΑΛΑΤΣΙ (ΛΑΜΠΡΙΝΗ)
Φωκά και Ωρωπού
- ΓΛΥΦΑΔΑ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)
Ταινάρου και Ίριδος
- ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως και Ομηρείου
