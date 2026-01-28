Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (28/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
28/1/2026 6:30:00 πμ
28/1/2026 5:30:00 μμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΣΩΤ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ - ΑΓ.ΚΩ/ΝΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - Γ.ΒΡΕΤΤΟΥ - ΑΝΤ.ΜΙΑΟΥΛΗ - ΣΠ.ΒΡΕΤΤΟΥ - ΦΙΛ.ΔΑΜΙΑΝΟΥ - ΚΑΡΑΟΛΗ - ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΠΑΠΑΝΙΚΑ
56
Κατασκευές
28/1/2026 8:00:00 πμ
28/1/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Μονά οδός:ΛΕΩΝΊΔΑ ΜΑΝΩΛΊΔΗ απο κάθετο: ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΛΥΔΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
85
Λειτουργία
28/1/2026 8:00:00 πμ
28/1/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
92
Λειτουργία
28/1/2026 8:00:00 πμ
28/1/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΣΚΙΠΗ έως κάθετο: ΤΗΝΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΤΗΝΙΩΝ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ ΝΟ 138 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
71
Κατασκευές
28/1/2026 8:00:00 πμ
28/1/2026 11:00:00 πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ - ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
57
Εξυπηρέτηση τρίτων
28/1/2026 8:00:00 πμ
28/1/2026 12:00:00 μμ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΛΩΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ.
73
Κατασκευές
28/1/2026 8:00:00 πμ
28/1/2026 3:00:00 μμ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΑΥΛΑΚΙ - ΟΔΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ
1547
Λειτουργία
28/1/2026 8:00:00 πμ
28/1/2026 3:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 - 12 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 23 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
28/1/2026 8:00:00 πμ
28/1/2026 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΛΘΕΑ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΚΕΚΡΩΠΟΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΨΑΡΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
351
Λειτουργία
28/1/2026 8:00:00 πμ
28/1/2026 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΛΘΕΑ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΨΑΡΡΩΝ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ - ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΚΕΚΡΩΠΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
351
Λειτουργία
28/1/2026 8:00:00 πμ
28/1/2026 4:00:00 μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΟΠΟΝΤΙΩΝ ΛΟΚΡΩΝ έως κάθετο: 34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΟΠΟΝΤΙΩΝ ΛΟΚΡΩΝ έως κάθετο: ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: 34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ απο κάθετο: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΓΡΑΜΜΟΥ απο κάθετο: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
103
Λειτουργία
28/1/2026 8:00:00 πμ
28/1/2026 4:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΚΥΒΕΛΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ
67
Κατασκευές
28/1/2026 9:00:00 πμ
28/1/2026 1:00:00 μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΜΑΤΡΟΓΕΝΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΦΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΒΕΛΑΣΤΙΝΟΥ έως κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ έως κάθετο: ΧΑΝΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ
Λειτουργία
28/1/2026 10:00:00 πμ
28/1/2026 4:00:00 μμ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΩΤΕΩΣ, ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΑΤΟΙΟΥ / ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
70
Κατασκευές
28/1/2026 11:30:00 πμ
28/1/2026 2:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: ΠΑΝΟΡΜΟΥ έως κάθετο: ΠΟΥΛΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ
91
Λειτουργία
28/1/2026 12:00:00 μμ
28/1/2026 4:00:00 μμ
Π.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΔΑΒΑΚΗ ΚΑΙ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.
72
Κατασκευές
28/1/2026 2:00:00 μμ
28/1/2026 6:00:00 μμ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ.
71
Κατασκευές
