Λάρισα: Ο θάνατος του 54χρονου επιχειρηματία προηγήθηκε του δυστυχήματος των οπαδών του ΠΑΟΚ

Ένας επαγγελματίας από τη Λάρισα έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα κι εκ παραδρομής μεταδόθηκε ότι «έσβησε» στο άκουσμα της είδησης του χαμού των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, όντας κι εκείνος οπαδός του «δικέφαλου του Βορρά».

Ωστόσο, σύμφωνα με τα θεσσαλικά μέσα, που μετέδωσαν επίσης λανθασμένα την είδηση, ο άτυχος 54χρονος επαγγελματίας, αποβίωσε χθες, αλλά ο θάνατός του προηγήθηκε του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία. Η «είδηση» μεταδόθηκε από σύσσωμο τον Τύπο της χώρας, χωρίς ωστόσο να ελεγχθεί η εγκυρότητά της.

Παρότι δεν αλλάζει η ουσία της είδησης, καθώς ο άνθρωπος, δυστυχώς -όπως και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αποβίωσαν, η «συγγνώμη» στους οικείους του για την όποια αναστάτωση μπορεί να προκάλεσε η λανθασμένη πληροφορία, είναι επιβεβλημένη και ειλικρινής.