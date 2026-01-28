Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στη Λάρισα

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση ανηλίκου στη Λάρισα.

Στις 26/01/2026 απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Λάρισα, ο Φαράγκ Γουαέλ (Farag Wael), 14 ετών, με καταγωγή από την Αίγυπτο.Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 28/01/2026 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Φαράγκ Γουαέλ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 60 κιλά, έχει κατσαρά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε φόρμα, μπλε φούτερ με κουκούλα και παντόφλες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.