Γιώργος Τσαπάρας: Το προϊόν πρέπει να δοκιμάζεται για να πουληθεί - Το μοντέλο της 12ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ

Έως τις 2 Φεβρουαρίου στο MEC Παιανίας περισσότεροι από 300 εκθέτες και επαγγελματίες της εστίασης δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για εμπορικές συμφωνίες με «άρωμα» Ελλάδας

Σοφία Μαυραντζά

Με ξεκάθαρο στόχο να γεφυρώσει τον κόσμο της παραγωγής με την πραγματική αγορά, η ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The B2B Fine Food Exhibition επιστρέφει για 12η χρονιά, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως τον κορυφαίο προορισμό ανάδειξης της ελληνικής γαστρονομίας. Από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2026 στο MEC Παιανίας, περισσότεροι από 300 εκθέτες, επαγγελματίες της εστίασης και του εμπορίου, αλλά και κορυφαίοι chefs, συναντιούνται σε ένα περιβάλλον που δεν περιορίζεται στην προβολή προϊόντων, αλλά επενδύει στη γνώση, τη γευστική εμπειρία και τη δικτύωση.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη φιλοσοφία κατέχει η γαστρονομία. Όπως εξηγεί ο Γιώργος Τσαπάρας, υπεύθυνος Γαστρονομίας της έκθεσης και του concept «Μαγειρεύουμε Ελλάδα», σε μια B2B έκθεση το προϊόν δεν αρκεί απλώς να φαίνεται, πρέπει να δοκιμάζεται. «Η γαστρονομία είναι ο καλύτερος τρόπος για να “δείξεις” το προϊόν. Όταν ο επαγγελματίας το δοκιμάζει σωστά μαγειρεμένο, καταλαβαίνει την αξία του και γιατί αξίζει να το επιλέξει», σημειώνει.

e3potrof-day2-low-337.jpg

Το «Μαγειρεύουμε Ελλάδα» λειτουργεί ακριβώς ως αυτός ο συνδετικός κρίκος: Μια ζωντανή σκηνή όπου τα παραδοσιακά ελληνικά υλικά μεταφράζονται σε σύγχρονες ιδέες εφαρμοσμένες στην πράξη. Στόχος, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσαπάρα, είναι οι επαγγελματίες να φύγουν από την έκθεση με «φρέσκες ιδέες» – να δουν πώς ένα απλό προϊόν μπορεί να παρουσιαστεί διαφορετικά, να ενταχθεί δημιουργικά σε ένα μενού ή σε ένα concept καταστήματος και να ενθουσιάσει τον τελικό πελάτη.

Η επιλογή των προϊόντων δεν είναι τυχαία. Η φιλοσοφία πίσω από κάθε γαστρονομική παρουσίαση βασίζεται στο μεράκι, την ποιότητα και την ιστορία του Έλληνα παραγωγού. «Στηρίζουμε τον άνθρωπο πίσω από το προϊόν και τον βοηθάμε να αφηγηθεί την ιστορία του με τρόπο που να συγκινεί και να πείθει την αγορά», τονίζει. Αυτή η αφήγηση είναι που μετατρέπει ένα τρόφιμο από απλό αγαθό σε εμπορική πρόταση με ταυτότητα.

e3potrof-day2-low-145.jpg

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εκπαιδευτική εμπειρία παίζουν και οι εξειδικευμένες ενότητες της έκθεσης, όπως το Honey Bar και το Olive Oil Bar. Εκεί, ο επισκέπτης δεν είναι απλός θεατής, αλλά εκπαιδεύεται, μαθαίνει να ξεχωρίζει ποιότητες και χαρακτηριστικά και αποκτά γνώση που μεταφράζεται άμεσα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρησή του. «Όταν ξέρεις τι είναι καλό μέλι ή καλό λάδι, ξέρεις και τι να ζητήσεις - και πώς να ξεχωρίσεις», επισημαίνει ο υπεύθυνος Γαστρονομίας.

Η ΕΞΠΟΤΡΟΦ, ωστόσο, δεν μένει μόνο στη γεύση. Μέσα από τις παρουσιάσεις και τα βραβεία της, συμβάλλει ενεργά στη μετάβαση της ελληνικής παραγωγής από την παράδοση στο σύγχρονο, εξωστρεφές προϊόν. Δείχνει στους παραγωγούς πώς μπορούν να κάνουν τις γεύσεις τους πιο ελκυστικές, πιο εμπορικές και έτοιμες να σταθούν στα ράφια της διεθνούς αγοράς, χωρίς να χάσουν την αυθεντικότητά τους.

e3potrof-day2-high-41.jpg

Σε αυτό το πλαίσιο, η ισορροπία ανάμεσα στη δημιουργικότητα του chef και στις ανάγκες της αγοράς είναι κρίσιμη. Όπως υπογραμμίζει ο Γιώργος Τσαπάρας, «η συνταγή πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί από κάθε επαγγελματία. Το προϊόν πρέπει να πρωταγωνιστεί, όχι η επίδειξη».

Αν έπρεπε να συνοψίσει κανείς τη φετινή ΕΞΠΟΤΡΟΦ σε μία φράση, αυτή θα ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, «το μέρος όπου βρίσκεις τους καλύτερους παραγωγούς, τις πιο ψαγμένες γεύσεις και τις σωστές γνωριμίες για να μεγαλώσεις τη δουλειά σου». Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που η 12η ΕΞΠΟΤΡΟΦ αποτελεί φέτος ένα ραντεβού που κανένας επαγγελματίας του κλάδου δεν πρέπει να χάσει.

