Διακοπές νερού την Πέμπτη (29/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΕΞΑΡΧΕΙΑ)
Αυτοκρατόρων Αγγέλων και Ιουστινιανού
- ΑΘΗΝΑ (ΛΑΜΠΡΙΝΗ)
Φωκά και Ωρωπού
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΣΟΥΡΜΕΝΑ Α)
Ριζούντος και Μαρίνου
- ΚΟΡΩΠΙ (ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ)
Κέκροπος και Ευριπίδου
- ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Αγίου Γρηγορίου και Ψιλής Άμμου
- ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ)
Γενναδίου και Αιτωλίας
