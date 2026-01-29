Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (29/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
29/1/2026 7:30:00 πμ
29/1/2026 3:30:00 μμ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΝΙ.
1124
Συντήρηση
29/1/2026 8:00:00 πμ
29/1/2026 10:00:00 πμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΥΟΝΗΣ απο κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
68
Κατασκευές
29/1/2026 8:00:00 πμ
29/1/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΣΤΕΝΤΟΡΟΣ απο κάθετο: ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΤΙΜΟΘΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
93
Λειτουργία
29/1/2026 8:00:00 πμ
29/1/2026 12:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΜΑΒΙΛΗ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ έως κάθετο: ΝΙΚ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΒΙΛΗ απο κάθετο: ΝΙΚ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
58
Κατασκευές
29/1/2026 8:00:00 πμ
29/1/2026 12:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΛΚΥΟΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΡΙΔΟΣ ΝΟ4 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
72
Κατασκευές
29/1/2026 8:00:00 πμ
29/1/2026 1:00:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ
59
Κατασκευές
29/1/2026 8:00:00 πμ
29/1/2026 1:00:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ
58
Κατασκευές
29/1/2026 8:00:00 πμ
29/1/2026 2:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Φ.ΛΙΤΣΑ ΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ.
76
Κατασκευές
29/1/2026 8:00:00 πμ
29/1/2026 2:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΝΟ78 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
74
Κατασκευές
29/1/2026 8:00:00 πμ
29/1/2026 3:00:00 μμ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΚΕΝΤΡΟ - Β.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ - ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ - ΔΗΜ.ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ - ΝΙΚΗΣ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ - ΚΕΔΡΩΝ - ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ - ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ - ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ - ΒΑΣ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
1556
Λειτουργία
29/1/2026 8:00:00 πμ
29/1/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΑ - ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΟΡΩΠΙ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΛΗΔΑΣ - ΙΡΙΔΟΣ - ΗΟΥΣ - ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ - ΑΡΙΑΔΝΗΣ - ΠΥΛΟΥ - ΑΚΤΑΙΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΡΙΑΔΝΗΣ - ΙΑΣΩΝΟΣ
352
Λειτουργία
29/1/2026 9:00:00 πμ
29/1/2026 12:00:00 μμ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ, Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΟΣ.
59
Κατασκευές
29/1/2026 9:30:00 πμ
29/1/2026 12:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΥΟΝΗΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ
69
Κατασκευές
29/1/2026 10:00:00 πμ
29/1/2026 12:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑ, ΒΕΝΤΟΥΡΗ, ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ.
78
Κατασκευές
29/1/2026 10:00:00 πμ
29/1/2026 4:00:00 μμ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΛΙΓΑ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΛΛΙΓΑ ΚΑΙ ΚΕΧΑΓΙΑ.
75
Κατασκευές
29/1/2026 10:30:00 πμ
29/1/2026 1:30:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΑΡΩΝ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΔΡΙΑΝΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΡΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΙΚΑΡΩΝ έως κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ
70
Κατασκευές
29/1/2026 11:30:00 πμ
29/1/2026 3:30:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΚΑΤΩΝΟΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ
17
Κατασκευές
29/1/2026 12:00:00 μμ
29/1/2026 2:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ.
77
Κατασκευές
29/1/2026 12:00:00 μμ
29/1/2026 3:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ απο κάθετο: ΙΟΚΑΣΤΗΣ έως κάθετο: ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
95
Λειτουργία
29/1/2026 12:00:00 μμ
29/1/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΤΑΙΑΣ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
69
Λειτουργία
