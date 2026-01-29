Φάλαινα στον Παγασητικό: Πιθανώς τραυματισμένη και σε κίνδυνο, λέει το λιμεναρχείο Βόλου

Εκτακτη ανακοίνωση εξέδωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου σχετικά με τον εντοπισμό φάλαινας στον Παγασητικό κόλπο και ζητάει από όσους βγαίνουν στην θάλασσα να ενημερώσουν εάν συναντήσουν το θηλαστικό προκειμένου να διασωθεί.

Οι εικόνες καταγραφής της φάλαινας να κολυμπά στα νερά του Παγασητικού, τις οποίες είχε παρουσιάσει η ιστοσελίδα taxydromos.gr, προκάλεσαν μεγάλη εντύπωση –καθώς πρόκειται από τις σπάνιες περιπτώσεις.

Στην ανακοίνωσή του, σήμερα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο αναφέρει:

«Στην θαλάσσια περιοχή Παγασητικού κόλπου εντοπίσθηκε νεαρή μεγάπτερη φάλαινα, η οποία πιθανόν διατρέχει κίνδυνο (πιθανώς τραυματισμένη – εμπλοκή της σε δίχτυ).

Για τη διάσωσή της επιχειρεί ειδική ομάδα του Συντονιστή Διαχείρισης Εκβρασμών Κητωδών Ερευνητικού Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών ΑΡΙΩΝ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μέλος των Ομάδων Διαχείρισης Εκβρασμών (ΦΕΚ 3376/Β/19-05-2023) και το Κεντρικό Λιμεναρχείο του Βόλου.

Κατόπιν τούτου παρακαλούνται οι Ναυταθλητικοί και Αλιευτικοί σύλλογοι όπως ενημερώσουν τα μέλη τους και σε περίπτωση εντοπισμού της επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας και τον ΑΡΙΩΝ προκειμένου καταστεί πιο γρήγορη η διάσωσή της.

Κυβερνήτες πλοίων και μικρών σκαφών παρακαλούνται ομοίως όπως σε περίπτωση εντοπισμού της να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας και τον ΑΡΙΩΝ.

Επίσης παρακαλούνται όλοι οι ανωτέρω όπως σε περίπτωση εντοπισμού να μην προσεγγίζουν το ζώο και να τηρούν ασφαλή πλεύση».

