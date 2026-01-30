Διακοπές νερού την Παρασκευή (30/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΕΞΑΡΧΕΙΑ)
Αυτοκρατόρων Αγγέλων και Ιουστινιανού
- ΑΘΗΝΑ (ΑΚΑΔ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ)
Δοξάτου και Λεωφ.Αθηνών
- ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Θανασουλόπουλου και Κοντούλη
- ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Θανασουλόπουλου και Καραϊσκάκη
- ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Ιανουαρίου
19:00 ∙ LIFESTYLE