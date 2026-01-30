Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (30/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

In Time
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

30/1/2026 7:30:00 πμ

30/1/2026 12:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΦΑ

63

Κατασκευές

30/1/2026 7:30:00 πμ

30/1/2026 12:30:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΡΦΕΙΚΑ

1066

Λειτουργία

30/1/2026 8:00:00 πμ

30/1/2026 9:30:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ απο κάθετο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΝΟ 4 έως κάθετο: ΑΙΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 09:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 09:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 09:30 πμ

75

Κατασκευές

30/1/2026 8:00:00 πμ

30/1/2026 10:00:00 πμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ απο κάθετο: ΚΕΑΣ έως κάθετο: ΗΛΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

78

Κατασκευές

30/1/2026 8:00:00 πμ

30/1/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ 2 - 4 έως κάθετο: ΔΕΜΕΡΤΖΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

110

Λειτουργία

30/1/2026 8:00:00 πμ

30/1/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΤΟΥΣΑ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

108

Λειτουργία

30/1/2026 8:00:00 πμ

30/1/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΟΥ απο κάθετο: ΤΙΜΟΘΕΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

94

Λειτουργία

30/1/2026 8:00:00 πμ

30/1/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΙΛΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΕΚΦΑΝΤΙΔΟΥ έως κάθετο: ΦΡΥΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΦΡΥΝΗΣ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΑΙΝΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

113

Λειτουργία

30/1/2026 8:00:00 πμ

30/1/2026 12:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά οδός:ΠΡΩΤΕΩΣ ΝΟ 7 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

56

Κατασκευές

30/1/2026 8:00:00 πμ

30/1/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ έως κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ 14 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

111

Λειτουργία

30/1/2026 8:00:00 πμ

30/1/2026 1:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

61

Κατασκευές

30/1/2026 8:00:00 πμ

30/1/2026 1:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

60

Κατασκευές

30/1/2026 8:00:00 πμ

30/1/2026 3:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά οδός:ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟ 23 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

73

Λειτουργία

30/1/2026 8:00:00 πμ

30/1/2026 3:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΑΛ.ΚΑΒΑΛΑΣ - ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΚΑΜΠΟΥ - ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ - ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - Μ.ΚΑΤΡΑΚΗ - ΑΒΕΡΩΦ - ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΠΡΕΜΕΤΗΣ - ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ - ΛΑΜΠΕΤΗ

62

Κατασκευές

30/1/2026 8:00:00 πμ

30/1/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΚΟΡΩΠΙ - ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ - ΑΪ ΝΙΚΟΛΑ - ΑΪΔΙΝΙΟΥ - ΜΑΡΑ - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΙΑΝΤΟΣ - ΣΕΙΡΗΝΩΝ - ΤΗΝΟΥ - ΝΙΚΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΝΑΡΗ - ΣΚΡΑ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΓΛΑΥΚΗΣ - ΚΑΛΥΨΟΥΣ - ΚΑΝΑΡΗ Κ. - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΧΙΟΥ - ΑΚΤΑΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

353

Λειτουργία

30/1/2026 8:00:00 πμ

30/1/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ - ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΟΡΩΠΙ - ΤΗΝΟΥ - ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ - ΠΗΛΙΟΥ - ΜΥΡΤΙΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΗ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ - ΑΪΔΙΝΙΟΥ - ΜΑΡΑ - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΙΟΥ - ΑΙΑΝΤΟΣ - ΣΕΙΡΗΝΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΑΚΤΑΙΟΥ - ΣΥΡΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΔΙΔΥΜΩΝ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

353

Λειτουργία

30/1/2026 8:00:00 πμ

30/1/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ - ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΟΡΩΠΙ - ΤΗΝΟΥ - ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ - ΠΗΛΙΟΥ - ΜΥΡΤΙΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΗ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ - ΑΪΔΙΝΙΟΥ - ΜΑΡΑ - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΙΟΥ - ΑΙΑΝΤΟΣ - ΣΕΙΡΗΝΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΑΚΤΑΙΟΥ - ΣΥΡΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΔΙΔΥΜΩΝ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

353

Λειτουργία

30/1/2026 8:00:00 πμ

30/1/2026 4:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ, ΛΕΚΚΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ.

79

Κατασκευές

30/1/2026 8:00:00 πμ

30/1/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ, ΝΑΖΟΥ, ΖΑΚΟΥ. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ 3-2-2025

82

Κατασκευές

30/1/2026 8:00:00 πμ

30/1/2026 4:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΤΗΝΟΥ, ΨΑΡΡΩΝ, ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΠΛ.ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ, ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ, ΑΜΦΙΣΣΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

83

Κατασκευές

30/1/2026 8:00:00 πμ

30/1/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΛΑΚΚΑ - Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΝΩΟΣ - ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΜΥΘΟΣ - ΟΔΟΣ ΜΙΝΩΟΣ - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ - ΧΑΝΙΩΝ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΤΗΝΟΥ - ΠΑΡΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΑΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΙΡΙΔΟΣ - ΛΥΔΙΑΣ - ΛΕΥΚΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ - ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ - ΦΙΛΙΑΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΠΥΡΡΙΧΟΥ - Π.ΚΑΤΣΑΒΑΚΗ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - ΝΑΞΟΥ - ΘΑΣΟΥ - ΚΥΜΗΣ - ΣΩΤΗΡΟΣ - ΑΙΟΛΟΥ - ΔΑΦΝΗΣ - ΑΡΕΩΣ - - ΦΥΛΛΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΛΕΥΚΑΔΟΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΛΗΔΑΣ - ΘΑΛΕΙΑΣ - ΤΑΫΓΕΤΟΥ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ - ΑΡΕΩΣ - Λ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΡΕΩΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΑΥΡΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΒΕΝΕΤΗ - ΑΛΚΥΩΝΙΔΩΝ - ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ - ΜΟΥΣΩΝ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1557

Λειτουργία

30/1/2026 9:00:00 πμ

30/1/2026 12:00:00 μμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ απο κάθετο: ΣΚΟΥΦΑ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΥΦΑ απο κάθετο: ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΙΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΡ. ΕΛΙΑ απο κάθετο: ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΒΕΡΓΙΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

76

Κατασκευές

30/1/2026 10:00:00 πμ

30/1/2026 12:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΞΆΝΘΙΠΠΟΥ, ΣΤΡ.ΚΟΚΚΟΛΑ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΥΜΗΤΤΟΥ.

80

Κατασκευές

30/1/2026 11:00:00 πμ

30/1/2026 2:30:00 μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΦΕΡΕΚΥΔΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΕΡΕΚΥΔΟΥ απο κάθετο: ΝΕΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΝΕΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ

77

Κατασκευές

30/1/2026 11:30:00 πμ

30/1/2026 2:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ έως κάθετο: ΣΠΩΡΑΔΩΝ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

97

Λειτουργία

30/1/2026 12:00:00 μμ

30/1/2026 3:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΑΤΤΙΚΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

79

Κατασκευές

30/1/2026 12:00:00 μμ

30/1/2026 4:30:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΟΔΟΥΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΔΟΣ ΠΕΥΚΩΝ, ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΗΣΑΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΥΡΑΚΟ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΟΛΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΧΩΝ - ΟΔΩΝ

1067

Λειτουργία

