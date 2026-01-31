Τσουχτερές οι τιμές στα ιδιωτικά παρκινγκ - Ανοδικό ράλι στα ενοίκια για θέση στάθμευσης

Η συνεχής αύξηση των οχημάτων σε συνδυασμό με την έλλειψη δημόσιων χώρων αναγκάζει πολλούς να καταφεύγουν στα ιδιωτικά πάρκινγκ, όπου οι χρεώσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές

Τσουχτερές οι τιμές στα ιδιωτικά παρκινγκ - Ανοδικό ράλι στα ενοίκια για θέση στάθμευσης
Η στάθμευση στην Αθήνα έχει γίνει καθημερινός «πονοκέφαλος», με τους οδηγούς να βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα στην έλλειψη χώρων και στις εξωφρενικές τιμές.

Σύμφωνα με το Mega η συνεχής αύξηση των οχημάτων σε συνδυασμό με την έλλειψη δημόσιων χώρων αναγκάζει πολλούς να καταφεύγουν στα ιδιωτικά πάρκινγκ, όπου οι χρεώσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Στο Κολωνάκι, μία ώρα στάθμευσης κοστίζει από 11 έως 18 ευρώ, ενώ κάθε επιπλέον ώρα χρεώνεται από 1 έως 3 ευρώ. Στο Παγκράτι η ώρα κοστίζει από 7 έως 10 ευρώ, ενώ σε κάποια ιδιωτικά πάρκινγκ η ημερήσια στάθμευση φτάνει τα 20 ευρώ.

Στην Καλλιθέα οι τιμές κυμαίνονται από 4 έως 7 ευρώ, με επιπλέον χρέωση ενός ευρώ ανά ώρα, ενώ στη Νέα Σμύρνη η χρέωση ξεκινά από 4 ευρώ και φτάνει έως 10 ευρώ για τετράωρη στάθμευση.

Πολλοί οδηγοί επιλέγουν να νοικιάσουν θέση στάθμευσης με τον μήνα, όμως και σε αυτή την περίπτωση οι τιμές παραμένουν υψηλές για τον μέσο εργαζόμενο, κυμαινόμενες από 150 έως 250 ευρώ, ενώ σε κεντρικά πάρκινγκ η μηνιαία ενοικίαση μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ.

Όσοι διαθέτουν ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης θεωρούνται πλέον οι τυχεροί, καθώς για τους υπόλοιπους η αναζήτηση θέσης στους δρόμους της Αθήνας αποτελεί καθημερινή πρόκληση.

