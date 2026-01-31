Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί στον Ασπρόπυργο Αττικής, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε απορρίμματα και ελαστικά στη γνωστή βιομηχανική περιοχή, κοντά στις γραμμές του προαστιακού.

Στο σημείο επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν τυχόν εξάπλωση σε παρακείμενες εγκαταστάσεις και δασικές εκτάσεις.

Οι Αρχές συνιστούν στους κατοίκους της περιοχής να αποφύγουν την προσέγγιση στο σημείο λόγω πυκνού καπνού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η Πυροσβεστική παραμένει σε επιφυλακή για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.