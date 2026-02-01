Χίος: Βράχος αποκολλήθηκε και κατέληξε στον δρόμο μετά από κατολίσθηση - Χτύπησε διερχόμενο ΙΧ

Σοβαρό περιστατικό κατολίσθησης σημειώθηκε στην περιοχή του Σαραπιού στη Χίο, όταν μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά του βουνού και κατέληξε στο οδόστρωμα, φράσσοντας πλήρως το ένα τμήμα του δρόμου.

Όπως αναφέρει το politischios.gr, την ώρα του συμβάντος από το σημείο διέρχονταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Το όχημα υπέστη ελαφρές υλικές ζημιές, χωρίς, ευτυχώς, να υπάρξει τραυματισμός των επιβαινόντων, γεγονός που αποδίδεται σε καθαρή τύχη, δεδομένου του μεγέθους και της ορμής του βράχου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο τεράστιος βράχος φαίνεται να αποκολλήθηκε αιφνιδιαστικά από την απότομη πλαγιά του βουνού και να κατέληξε με δύναμη στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα και δυνάμεις της Αστυνομίας, που απέκλεισαν την περιοχή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας τόσο της Περιφέρειας όσο και του Δήμου Χίου, με στόχο την απομάκρυνση του βράχου και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.

