Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Φεβρουαρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Σκληρό μπρα ντε φερ για τον κατώτατο μισθό
Ελεύθερος Τύπος: Τα 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από 60% του μισθού
Η Καθημερινή: Ψυχολογικά τέστ θα περνούν οι εκπαιδευτικοί
Τα Νέα: Εξπρές αλλαγή χρήσης γραφείων σε κατοικίες
