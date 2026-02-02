Από τη Βιάννο στο Πεκίνο: Ο Κρητικός καθηγητής που χορεύει σιγανό και συρτό με τους Κινέζους

Από τα σοκάκια της Βιάννου, στις Λεωφόρους του Πεκίνου· ένας Κρητικός καθηγητής καταρρίπτει τα σύνορα και διδάσκει στους Κινέζους όχι μόνο τη γλώσσα μας, αλλά και το πώς να χορεύουν τον… σιγανό.

Ο Μανώλης Σπανάκης, πρεσβευτής του πολιτισμού μας στην Κίνα, αναφέρθηκε στη ζωή στο Πεκίνο, όσα του λείπουν από την πατρίδα αλλά και αυτά του ζητούν με λαχτάρα οι φοιτητές του να τους μάθει. Ο σιγανός και ο χανιώτικος συρτός έγιναν τα αγαπημένα τους βήματα, ενώ, μία συγκεκριμένη λέξη έχει «κλέψει» τις καρδιές τους, όπως αποκαλύπτει, μιλώντας στην ΚΡΗΤΗ TV.

Αυτή η λέξη είναι η «θάλασσα». «Γιατί, ακουστικά τούς θυμίζει τον ήχο του κύματος που σκάει στα βράχια», εξηγεί.

Για τον Μανώλη Σπανάκη, τον Ηρακλειώτη καθηγητή που ζει στην κινεζική πρωτεύουσα, η απόσταση μεταξύ Κρήτης και Κίνας εκμηδενίζεται μέσα σε μία αίθουσα πανεπιστημίου, εκεί όπου οι Κινέζοι φοιτητές του δεν μαθαίνουν μόνο τη γραμματική και το συντακτικό, αλλά ανακαλύπτουν την ψυχή της Ελλάδας.

Στο κορυφαίο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, ο Κρητικός λέκτορας διδάσκει στους Κινέζους φοιτητές ότι τα ελληνικά δεν είναι «ξένα», αλλά μία γλώσσα που κρύβει μέσα της την κοινή παγκόσμια λογική.

Τρία χρόνια τώρα, ο Μανώλης Σπανάκης ανταλλάσσει το μεσογειακό φως με την αστείρευτη ενέργεια της ασιατικής μεγαλούπολης.

Αν και το ελληνικό φαγητό και το κλίμα της πατρίδας τού λείπουν, η ζεστασιά των ανθρώπων εκεί τον έκανε να νιώσει γρήγορα σαν στο σπίτι του.

Όμως, η διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου δεν περιορίζεται στα θρανία. Οι φοιτητές του διψούν για Ελλάδα! Με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Μανώλης Σπανάκης φέρνει αυτούς τους νέους στο νησί μας, δημιουργώντας τους μελλοντικούς φιλέλληνες, που θα διαδώσουν το κρητικό πνεύμα αλλά και τους χορούς στην Άπω Ανατολή.