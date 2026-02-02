Βέροια: 30χρονος διαρρήκτης που «πιάστηκε στα πράσα» τραυμάτισε αστυνομικό και συνελήφθη

Άσχημη τροπή πήρε η απόφαση ενός παραβατικού να προχωρήσει σε μία ακόμα έκνομη ενέργεια, καθώς όχι μόνο συνελήφθη, αλλά τραυματίστηκε κιόλας. Το συμβάν έλαβε χώρα στη Βέροια.

Εκεί, ο επίδοξος διαρρήκτης «πιάστηκε στα πράσα» και στην προσπάθειά του να διαφύγει τραυμάτισε αστυνομικό, ενώ τραυματίστηκε κι ο ίδιος. Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής, πρώτες πρωινές ώρες στη Βέροια, όταν ο 30χρονος άντρας έγινε αντιληπτός την ώρα διάρρηξης σταθμευμένου οχήματος. Στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να διαφύγει πεζός, απωθώντας και τραυματίζοντας έναν 40χρονο αστυνομικό. Ακολούθως συνέχεια, επιχείρησε και πάλι να διαφύγει, όμως σκόνταψε και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να συλληφθεί από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, από όπου ήδη πήρε εξιτήριο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κατσαβίδι και ένα ζευγάρι γάντια. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας.

Διαβάστε επίσης