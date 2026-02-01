Κατερίνη: Έστησαν παγίδα σε υπάλληλο και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ

Αντιμέτωπος με αδίστακτους ληστές βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης πωλητής κοσμημάτων, οι οποίο του άρπαξαν το όχημα και εξαφανίστηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Το συμβάν σημειώθηκε στην παλιά εθνική οδό Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, λίγο πριν τις 9 το βράδυ. Ο 54χρονος πωλητής κοσμημάτων είχε σταματήσει το όχημά του για να ελέγξει την πίεση των ελαστικών, όταν τον πλησίασε αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες.

Οι δράστες εκμεταλλευόμενοι τη στιγμή, οι δράστες άρπαξαν το όχημα του θύματος και διέφυγαν παρά την προσπάθεια του 54χρονου να τους σταματήσει, στην οποία τραυματίστηκε ελαφρά.

Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ λίγο αργότερα το κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε καμένο σε παράπλευρο σημείο της εθνικής οδού. Όπως δήλωσε ο παθών, στο όχημα υπήρχαν κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 300.000 ευρώ, χωρίς να υπάρχουν μετρητά.

Δείτε βίντεο από από τη στιγμή που οι δράστες επιχειρούν να διαφύγουν:

Την προανάκριση για την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, οι οποίοι αναζητούν στοιχεία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Διαβάστε επίσης