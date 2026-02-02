Ληστές στην Κατερίνη έσυραν με το αυτοκίνητο χρυσοχόο που λήστεψαν – Βίντεο από τη φυγή τους

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο «φως» για την κινηματογραφική ληστεία που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29/01), στην Κατερίνη, με λεία άνω των 180.000 ευρώ.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε, όταν οι δράστες επιτέθηκαν σε χρυσοχόο, λίγα μέτρα μακριά από την Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας. Η αγριότητα των ληστών αποτυπώνεται σε βίντεο από κάμερα διπλανής επιχείρησης, ενώ, ο μάρτυρας κάνει λόγο για «θαύμα» που το θύμα είναι ζωντανό.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι ληστές αφαίρεσαν το όχημα του χρυσοχόου ενώ εκείνος βρισκόταν σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Είχε φτάσει εκεί, διότι φέρεται να διαπίστωσε πρόβλημα στο λάστιχο. Στην προσπάθεια να τους σταματήσει, ο άτυχος άνδρας «κόλλησε» στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα οι δράστες να τον σύρουν για πολλά μέτρα πάνω στην άσφαλτο.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο επικίνδυνη, όταν οι ληστές επιχείρησαν να συνθλίψουν το θύμα, ρίχνοντας το κλεμμένο όχημα πάνω στο αυτοκίνητο, όπου βρισκόταν ο αυτόπτης μάρτυρας με τη γυναίκα και το παιδί του.

Ο άτυχος άνδρας –ηλικίας 68 ετών– διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα, έλαβε εξιτήριο.

Λίγο αργότερα, οι δράστες εγκατέλειψαν το κλεμμένο όχημα στην Εθνική Οδό και έβαλαν φωτιά, για να καλύψουν τα ίχνη τους.

Η Αστυνομία «τρέχει» ευρεία επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών. Για την εξιχνίαση της υπόθεσης εργάζονται όλες οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.