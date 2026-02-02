Πήγε να κάνει έκπληξη στο αγόρι της και παραλίγο να μείνει χωρίς μαλλιά
Η στιγμή που τα μαλλιά της πήραν φωτιά
Παραλίγο μια συνηθισμένη εκπληξη σε εορτάζοντα που είχε τα γενέθλιά του να πάρει απρόσμενη τροπή, αφού τα μαλλιά της κοπέλας που μετέφερε την τούρτα, άρπαξαν φωτιά.
