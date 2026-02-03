Βόλος: Πήγε να κατέβει από τον όροφο στο ισόγειο και κατέρρευσε όλο το μπαλκόνι

Στιγμές τρόμου για 41χρονη γυναίκα στον Βόλο, που επιχείρησε να κατέβει από τον όροφο στο ισόγειο του σπιτιού της κι έπεσε μαζί με το μπαλκόνι.

Το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Αχιλλοπούλου και Αδμήτου στον Βόλο, σε ένα παλιό διώροφο σπίτι, στο οποίο διαμένουν δύο αδελφές, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Η 41χρονη βρισκόταν στο μπαλκόνι και επιχείρησε να κατέβει από την εξωτερική σκάλα προς το ισόγειο, όταν το μπαλκόνι κατέρρευσε.

Η γυναίκα βρέθηκε ξαφνικά στο έδαφος ανάμεσα σε χαλάσματα, αλλά μέσα στην ατυχία της στάθηκε τυχερή, καθώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Φέρει μόνο κάποιες κακώσεις και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Τον ήχο από την κατάρρευση του μπαλκονιού και τις φωνές της 41χρονης γυναίκας άκουσαν γείτονες, που βγήκαν έντρομοι έξω από τα σπίτια τους και κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.