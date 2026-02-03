Κρήτη: Νοικιάζουν σπίτια «τρώγλες» και μετά τους διώχνουν για το Airbnb
Εκπαιδευτικοί σε απόγνωση από την αισχροκερδή δράση ιδιοκτητών
Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί πλέον το πρόβλημα της στέγης, τόσο για αναπληρωτές δάσκαλους, όσο και για φοιτητές με τις τιμές των ενοικίων να είναι στα ύψη, ενώ υπάρχει και πίεση να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κατά την καλοκαιρινή σεζόν, με σκοπό να γίνουν Airbnb.
