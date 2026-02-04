Γιαννάκος για Χίο: «Το προσωπικό αγόγγυστα εκεί, προσήλθαν αυτοβούλως να συνδράμουν μετά το ναυάγιο»

Την αυταπάρνηση που επέδειξε σύσσωμο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Χίου, εξήρε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, αναφορικά με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν χθες (3/2) τη νύχτα μετά το ναυάγιο της λέμβου των μεταναστών.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έδωσε «πολλά συγχαρητήρια στο προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου Χίου. Τιτάνια, συγκινητική η προσπάθεια που κατέβαλαν χθες βράδυ και συνεχίζουν ακόμη. Πρωτόγνωρη η προσέλευση μεταναστών με τραύματα. Πολλά μικρά παιδιά, έγκυες γυναίκες. Το προσωπικό αγόγγυστα εκεί. Προσήλθε αυτοβούλως από τα σπίτια του να συνδράμει. Γιατροί, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό. Προσέφεραν κουβέρτες, φαγητό, ζεστά ροφήματα και κυρίως περίθαλψη.

Τραγωδία

Δύο γυναίκες έγκυες έχασαν τα παιδάκια που κυοφορούσαν. Γυναίκες που αιμορραγούσαν έψαχναν παιδιά και συζύγους. Μεταξύ των τραυματιών και δύο Λιμενικοί. Οι λιμενικοί μας περιέγραψαν τα αίτια της τραγωδίας. Δεν υπήρξαν πυροβολισμοί.

Προσπάθησαν στη θαλάσσια περιοχή Οινουσσών να εκτρέψουν την πορεία του δουλεμπορικού σκάφους προκειμένου να αλλάξει πορεία όπως ορίζει το πρωτόκολλο και έχουν πράξει πολλές φορές. Το δουλεμπορικό σκάφος τους εμβόλισε με αποτέλεσμα πολλούς τραυματίες και νεκρούς.

Τραγικός απολογισμός

15 νεκροί μετανάστες εκ των οποίων η μία κατέληξε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νεκροθάλαμο του νοσοκομείου που διαθέτει δύο θέσεις. Αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα. Από τους μετανάστες νοσηλεύονται 14 ενήλικες και

12 μικρά παιδιά εκτός κινδύνου. Οι δύο λιμενικοί τραυματίες ήδη ο άνδρας καλά πήγε σπίτι του και η γυναίκα νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική εκτός κινδύνου

Πολλά μπράβο στους συναδέλφους. Επαγγελματίες και άνθρωποι»