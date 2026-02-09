Η απόκοσμη αφίσα που κυκλοφορούσε για το «πάρτι» στο ΑΠΘ

Το «πάρτι» στο ΑΠΘ, το οποίο οδήγησε σε σοβαρά επεισόδια, με έναν αστυνομικό να τραυματίζεται σοβαρά και οι προσαγωγές να φτάνουν τις 313, δεν θα έπρεπε να έρθει σε κανέναν ως έκπληξη, καθώς η αφίσα-προσκλητήριο στην εκδήλωση «οικονομικής ενίσχυσης» κυκλοφορούσε εδώ και ημέρες στο διαδίκτυο.

Οι πληροφορίες για το «πάρτι» ήταν δημοσιοποιημένες ημέρες πριν, και είχε ανακοινωθεί η ημέρα και η ώρα, χωρίς όμως να έχει αναφερθεί ο τόπος, σύμφωνα με τον Alpha.

Όπως φαίνεται και στην αφίσα, αρκετές μπάντες πανκ θα λάμβαναν μέρος στην εκδήλωση.

Μάλιστα, οι μπάντες που θα έπαιζαν ζωντανή μουσική στην εκδήλωση είχαν δημοσιεύσει την αφίσα στο προφίλ τους. Έτσι, πολλοί γνώριζαν για το πάρτι, μόνο που δεν γνώριζαν την ακριβή τοποθεσία, με μπάντα που είχε αναρτήσει τις πληροφορίες να σημειώνει ότι θα γινόταν γνωστή ανήμερα της εκδήλωσης.

Και έτσι έγινε. Την ίδια ημέρα που ξεκίνησε το πάρτι έγινε μία νέα δημοσίευση που ανέφερε ότι θα γινόταν στο πολυτεχνείο. Η ώρα έναρξης της εκδήλωσης μάλιστα, στις 8 το απόγευμα, ήταν ώρα που οι σχολές ήταν ακόμα ανοιχτές, φοιτητές έδιναν μαθήματα, καθιστώντας δύσκολο το κλείσιμο των κτιρίων.

