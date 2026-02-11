Καλλιθέα: «Κοίταξα για ένα λεπτό αλλού και έπεσε στο σιντριβάνι», είπε ο πατέρας της 2χρονης

Για όσα συνέβησαν στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα μιλά ο πατέρας της 2χρονης

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Το μόλις 2 ετών κοριτσάκι συνεχίζει να δίνει μάχη στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού μετά την πτώση της σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα.

Η πρώτη αξονική έδειξε πως δεν είχε προκληθεί οίδημα στον εγκέφαλο της μικρής. Τα δύσκολα όμως για το παιδί δεν έχουν περάσει. Οι γιατροί που κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή, μετά από προσπάθειες 50 λεπτών, θεωρούν κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κάποια στιγμή ο πατέρας της μικρής αφαιρέθηκε μιλώντας στο τηλέφωνο, την ώρα που η σύζυγός του μιλούσε με μια γνωστή της.

Όταν κάποια στιγμή οι γονείς αντιλήφθηκαν την απουσία του παιδιού τους, άρχισαν να το αναζητούν όχι στο σιντριβάνι, αλλά σε άλλο σημείο της πλατείας που συνήθιζε να παίζει.

Πολύτιμη βοήθεια εκείνα τα δραματικά δευτερόλεπτα, προσέφερε ένας σεφ γειτονικού καταστήματος, που πήρε στα χέρια του το παιδί και προσπάθησε να το επαναφέρει.

Ο πατέρας της 2χρονης που έπεσε μέσα σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα και έχασε τις αισθήσεις του μίλησε στο Mega.

Αστυνομικοί το μετέφεραν σε χρόνο – ρεκόρ στο Παίδων, όπου οι γιατροί του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 50 λεπτά και κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή.

Ο πατέρας της 2χρονης που έπεσε στο σιντριβάνι ανέφερε: «Είχα την μικρή στην αγκαλιά και την άφησα για να παίξει. Εγώ ήμουν όρθιος. Μίλαγα με κάποιους και κοίταξα για ένα λεπτό αλλού και δεν την είδα από αυτό που έχουν βάλει και πήγα κατευθείαν προς τα εκεί και τη βλέπω στο σιντριβάνι. Το έβγαλα μόνος από το σιντριβάνι το παιδί. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και όσους βοήθησαν εδώ, τα παιδιά, και οι γιατροί. Το παιδί μας λένε οι γιατροί πως είναι καλά».

