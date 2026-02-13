Πάρος: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά - Πλημμύρισε πλατεία

Προβλήματα προκάλεσαν οι θυελλώδεις νότιοι άνεμοι και η παλίρροια στην Πάρο, με σημαντική καταστροφή να συντελείται στην περιοχή της Ζωόδοχου Πηγής της Παροικιάς.

Η ομώνυμη πλατεία, η παραλία του Κάτω Γιαλού αλλά και η μικρή προβλήτα ύψους περίπου 70 εκατοστών της περιοχής, πλημμύρισαν, με τη θάλασσα να μην ξεχωρίζει από τη στεριά και την εικόνα να δείχνει το μέγεθος της καταστροφής που έχει συντελεστεί.

Το πρωί της Παρασκευής (13/02), όχημα έργου του Δήμου Πάρου, βρέθηκε στο σημείο για την αποκατάσταση των ζημιών και την ομαλοποίηση της κατάστασης στην πληγείσα περιοχή.

