Πυρκαγιά σε ΙΧ - Διακοπή κυκλοφορίας σε σημείο της Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου

Λίγο πριν τις 10:00 σημειώθηκε πυρκαγιά σε όχημα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης 63, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Η Πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στην κατάσβεση της φωτιάς, ενώ η Τροχαία Αττικής διενεργεί ρύθμιση της κυκλοφορίας, παρακάμπτοντας τα οχήματα και αποσυμφορίζοντας την περιοχή, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία για τους οδηγούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Λίγο μετά τις 10:20 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα.