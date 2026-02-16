Κατερίνη: Αίτημα για κήρυξη έκτακτης ανάγκης - Πλημμύρισε το παραλιακό μέτωπο (Βίντεο)

Την κήρυξή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε ο Δήμος Κατερίνης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με αίτημά του τη Δευτέρα (16/02), εξαιτίας των καταστροφών που προκλήθηκαν την Κυριακή (15/02) στο παραλιακό μέτωπο από τα μεγάλα κύματα και το φαινόμενο θαλάσσιας υπερχείλισης.

Συγκεκριμένα, απόρροια της επικράτησης ισχυρών νότιων ανέμων, χτες το μεσημέρι προκλήθηκε εκτεταμένη κατάκλυση του παραλιακού μετώπου (Κοινότητα Παραλίας, Οικισμός Ολυμπιακής Ακτής, Κοινότητα Κορινού).

Ήδη με εντολή του Δημάρχου Κατερίνης, Ιωάννη Ντούμου και με τον συντονισμό του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Λάζου, η Επιτροπή καταγραφής ζημιών σε Υποδομές του Δήμου Κατερίνης, την οποία απαρτίζουν εργαζόμενοι της τεχνικής υπηρεσίας και της Πολεοδομίας του Δήμου – μεταξύ άλλων – καταγράφει τις ζημιές των δημοτικών υποδομών (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, αντλιοστάσια κ.α.) και θα προχωρήσει στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων συνοδευόμενες από φωτογραφική τεκμηρίωση.

Επιφανειακές ροές προς την ακτή

Ο πρωταγωνιστής αυτής της «θαλάσσιας εξέγερσης» είναι το wind setup, όπου ο άνεμος μεταφέρει ορμή στο νερό, δημιουργώντας επιφανειακές ροές προς τις ακτές. Στον Θερμαϊκό κόλπο, οι νότιοι ή νοτιοανατολικοί άνεμοι διανύουν μεγάλο fetch, απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων πάνω από ανοιχτά νερά, συσσωρεύοντας μάζες νερού που ανυψώνουν τη στάθμη κατά 10-30 εκατοστά ή και περισσότερο.

Οι ισχυροί νότιοι ή νοτιοανατολικοί άνεμοι που διασχίζουν το Αιγαίο μεταφέρουν τεράστια ποσά ενέργειας στην επιφάνεια του νερού.

Καθώς σπάνε σε ρηχά νερά:

-μεταφέρουν μάζα νερού προς την ακτή

-προκαλούν προσωρινή συσσώρευση

-αυξάνουν το τοπικό επίπεδο της θάλασσας

Σε περιοχές όπως ο Θερμαϊκός κόλπος το φαινόμενο γίνεται ιδιαίτερα έντονο.

