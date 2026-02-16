Κακοκαιρία: Ρεκόρ βροχόπτωσης 50 ετών στην Κέρκυρα - Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα

Συνεχίζουν να μετρούν τις πληγές τους περιοχές της Δυτικής Ελλάδας από την έντονη κακοκαιρία των τελευταίων ημερών, με πολλαπλές καθιζήσεις και κατολισθήσεις να προκαλούν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Ρεκόρ βροχόπτωσης 50 ετών στην Κέρκυρα

Συνεχείς καταστροφές σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες σε ολόκληρο το νησί της Κέρκυρας, με πολλαπλές κατολισθήσεις και καθιζήσεις να καταγράφονται σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου.

Το νησί έχει δει πρωτοφανή επίπεδα βροχόπτωσης τους τελευταίους μήνες, με τον δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας να σημειώνει ότι πρόκειται για τις σφοδρότερες των τελευταίων 50 ετών.

Μέσα σε τρεις ημέρες έχουν καταγραφεί πρωτοφανείς καταστροφές στο οδικό δίκτυο λόγω των καθιζήσεων και των κατολισθήσεων.

Κατολίσθηση στην Κέρκυρα. corfutvnews.gr

Καταπτώσεις στην Πρέβεζα

Με μηχανήματα που δουλεύουν αδιάκοπα στην Μυρσίνη, τον Μύτικα, την παραλιακή εθνική οδό και την Πάργα, αντιμετωπίζονται τα σοβαρά προβλήματα που ανέκυψαν τις τελευταίες ημέρες από το νέο κύμα βροχοπτώσεων στην περιοχή της Πρέβεζας.

Οι καταπτώσεις και οι κατολισθήσεις είναι συνεχείς σε πολλά και διαφορετικά σημεία γεγονός που κρατά σε επιφυλακή τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των Δήμων.

Τα περισσότερα προβλήματα θεωρούνται αντιμετωπίσιμα τουλάχιστον για να υπάρξουν άμεσες προσβάσεις ενώ ιδιαίτερη μέριμνα θα απαιτηθεί στη Μυρσίνη όπου οι κατολισθήσεις επαναλαμβάνονται. Ένα σπίτι έχει υποστεί ρωγμές οι οποίες μεγαλώνουν και ουσιαστικά κρίνεται πλέον ακατοίκητο.

Αρκετά είναι τα προβλήματα και στον Μύτικα τα πέρα από τις υποδομές επεκτείνονται και θερμοκήπια τα οποία βρίσκονται κάτω από τα νερά.

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην Εθνική Πρέβεζας Ηγουμενίτσας όπου οι καταπτώσεις και οι κατολισθήσεις έχουν αντιμετωπιστεί όμως ο κίνδυνος να παρουσιαστούν νέες είναι υπαρκτός.

Τζουμέρκα: Καθίζηση ενώ αυτοκίνητο διερχόταν από το σημείο

Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων – Ιωαννίνων, κοντά στα Τζουμέρκα, ο δρόμος έχει κυριολεκτικά «κοπεί στα δύο». Σαν από θαύμα βγήκε ζωντανός οδηγός αυτοκινήτου, που διερχόταν τη στιγμή της καθίζησης.

Η κυκλοφορία προς Πράμαντα, διεξάγεται προσωρινά μέσω Άγναντα, με έκκληση προς τους οδηγούς να είναι αυξημένη προσοχή.

Βράχος πάνω από το Κατάκολο

Ειδική ομάδα εναεριτών-αλπινιστών προσέδεσαν με συρματόσχοινα βράχο που αποκολλήθηκε από το βουνό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Σύσταση προς τους κατοίκους απευθύνουν οι αρχές για ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ακολουθεί και νέο κύμα κακοκαιρίας.

Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει η ελεγχόμενη ανατίναξή του, προκειμένου να αποτραπεί οριστικά ο κίνδυνος για την κατοικημένη ζώνη.

*Με πληροφορίες από corfutvnews.gr, epiruspost.gr, patrisnews.com

