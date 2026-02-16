Η θάλασσα «βγήκε» στη στεριά στο λιμάνι της Κω

Η έντονη κακοκαιρία έπληξε την Κω, με το παραλιακό μέτωπο να γίνεται ένα με τη θάλασσα. Η ένταση των άνεμων προκάλεσαν σημαντικές υλικές ζημίες. Από το σημείο της Αστυνομίας στην Καμάρα έως το γεφύρι του Μπαρμπαγιάννη, ο παραλιακός δρόμος καλύφθηκε από νερά και φερτά υλικά, καθιστώντας αναγκαίο το κλείσιμο του προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης από τα μηχανήματα του Δήμου.

Ζημιές καταγράφηκαν επίσης στην Κέφαλο και στην Καρδάμαινα, ενώ στη Ζια πραγματοποιήθηκαν πτώσεις δέντρων λόγω των ισχυρών άνεμων.

«Δυστυχώς με τη φύση δεν μπορούμε να τα βάλουμε», δήλωσε στην ΕΡΤ, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Σταμάτης Καμπουράκης, υπογραμμίζοντας πως οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την ασφάλεια των πολιτών.