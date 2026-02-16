Ηράκλειο: Στη φυλακή και οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία 40χρονου στα Καμίνια

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους και οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία στα Καμίνια του Ηρακλείου, με θύμα τον 40χρονο Γιώργο.

Πρόκειται για τον 37χρονο δράστη του θανατηφόρου μαχαιρώματος, την 28χρονη φίλη του θύματος και έναν 48χρονο φίλο τους. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος αντιμετωπίζει την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ οι άλλοι δύο την κατηγορία της έκθεσης.

Στην απολογία του ο 37χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο παραδέχθηκε ότι πράγματι καβγάδισαν με το θύμα για τα "μάτια" της 28χρονης συγκατηγορούμενης του, την οποία διεκδικούσαν αμφότεροι. Ο ισχυρισμός του ήταν ότι πιάστηκαν στα χέρια, τον γρονθοκόπησε, το θύμα τράβηξε μαχαίρι-κάποια στιγμή του έπεσε από τα χέρια, το άρπαξε ο 37χρονος καταφέρνοντας του το τραύμα στο αριστερό μηρό, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Το θύμα με τη φίλη του. cretalive.gr

Στη συνέχεια, ο 37χρονος μαζί με την 28χρονη που βρίσκονταν στο σημείο αλλά και τον 48χρονο φίλο τους, απομακρύνθηκαν από το χώρο, αφού αξιολόγησαν ότι ο τραυματισμός του 40χρονου δεν ήταν σοβαρός. Μέσα από τις απολογίες τους προκύπτει οι τρεις στη συνέχεια πήγαν στο σπίτι του 37χρονο, όπου έκαναν εκ νέου χρήση ουσιών.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό συνέβη την περασμένη Τρίτη. Το απόγευμα της επόμενης ημέρας, δηλαδή της Τετάρτης, η 28χρονη μετέβη πάλι στο παράπηγμα για να αναζητήσει τον 40χρονο Γιώργο τον βρήκε νεκρό και τότε κάλεσε την Αστυνομία και μάλιστα έκανε λόγο για δολοφονία. Ο 37χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ η 28χρονη και ο 48χρονος κατηγορούνται για έκθεση.

