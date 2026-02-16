Εκκενώθηκε βιοτεχνία παρασκευής γλυκών στην Πορταριά - Αναφορές από εργαζόμενες πως μυρίζει υγραέριο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, έπειτα από κλήση που δέχθηκαν από εργαζόμενες σε βιοτεχνία παρασκευής γλυκών για ενδεχόμενη διαρροή υγραερίου.

Η βιοτεχνία μεταξύ Πορταριάς – Κατηχωρίου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr οι εργαζόμενες μύρισαν κάτι το οποίο παραπέμπει σε υγραέριο με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο της Πυροσβεστικής με ισχυρές δυνάμεις και στο σημείο πραγματοποιείται έλεγχος, ενώ οι εργαζόμενες έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο με ασφάλεια.

Ο «Ταχυδρόμος» αναφέρει επίσης πως στη βιοτεχνία έχει φτάσει και πιστοποιημένος τεχνικός, ο οποίος κλήθηκε από την Πυροσβεστική προκειμένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται διαρροή και να ελέγξει τη δεξαμενή αλλά και σωληνώσεις.