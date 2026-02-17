Απαγορευτικό απόπλου στο νότιο Ιόνιο: Ακύρωση δρομολογίων για Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη

Την ακύρωση δρομολογίων για Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη έφεραν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο νότιο Ιόνιο την Τρίτη (17/02).

Σε ανακοίνωσή της η Levante Ferries επισημαίνει:

“Ενημερώνουμε ότι σήμερα 17/02/2026, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν θα εκτελεστούν τα εξής δρομολόγια: 09:45 και 14:00 από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη, 11:45 και 16:15 από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο, 11:00 και 17:15 από Κυλλήνη προς Πόρο, 15:15 από Πόρο προς Κυλλήνη ,12:45 από Πόρο προς Ιθάκη και 13:45 από Ιθάκη προς Πόρο”.

