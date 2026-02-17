Περισσός: Διευκρινίσεις της ΣΤΑ.ΣΥ. για την ακινητοποίηση του συρμού - Υπήρχαν άνθρωποι στις ράγες

Διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό ακινητοποίησης συρμού του ΗΣΑΠ που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Περισσό, εξέδωσε η ΣΤΑ.ΣΥ., ενημερώνοντας πως εκείνη την ώρα υπήρχαν άνθρωποι στις ράγες.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ. αναφέρεται: «Σε συνέχεια αναφορών σε ιστοσελίδες σε περιστατικό διακοπής ηλεκτροδότησης της Γραμμής 1 του Μετρό, θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε, πως η ρευματοδότηση της Γραμμής διεκόπη μεταξύ 19:30 – 19:40 για λόγους ασφαλείας, λόγω εισόδου ατόμων στη Γραμμή μεταξύ των σταθμών Πευκάκια – Περισσός. Οι συρμοί παρέμειναν προσωρινά ακινητοποιημένοι στο δίκτυο μέχρι να ελεγχθεί η Γραμμή και να δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία. Στο σημείο κλήθηκε και επιχειρεί η ΕΛ.ΑΣ.».

Σημειώνεται ότι, νωρίτερα συρμός του Ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ) ακινητοποιήθηκε στον σταθμό του Περισσού λόγω διακοπής ρεύματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα δεκάδες επιβάτες να παραμείνουν για αρκετή ώρα εντός του συρμού, μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

