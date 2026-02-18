Πανικός από λανθασμένη ειδοποίηση για σεισμό μεγάλο 7 Ρίχτερ στην Ιερουσαλήμ

Η λανθασμένη ειδοποίηση προκάλεσε αναστάτωση σε χρήστες εφαρμογών σεισμών σε Ελλάδα και Τουρκία.

Γιάννης Φιλιππάκος

Αναστάτωση προκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (18/2), ειδοποίηση που έλαβαν χρήστες εφαρμογών σεισμικής καταγραφής σε Ελλάδα και Τουρκία, για σεισμική δόνηση μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στην Ιερουσαλήμ.

Η ειδοποίηση, η οποία εμφανιζόταν ως «προκαταρκτική», έκανε λόγο για ισχυρό σεισμό σε απόσταση περίπου 54 χιλιομέτρων από την πόλη της Ιερουσαλήμ και διαμοιράστηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί από επίσημες σεισμολογικές υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί ισχυρή δόνηση στην περιοχή από διεθνή ή τοπικά σεισμολογικά κέντρα, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου αναφορές για αισθητή σεισμική δραστηριότητα. Όπως συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εφαρμογές βασίζονται σε αυτόματα συστήματα και προκαταρκτικά δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε λανθασμένες ειδοποιήσεις πριν υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Το περιστατικό αποδίδεται σε τεχνικό σφάλμα ή σε λανθασμένη αρχική εκτίμηση των συστημάτων ειδοποίησης, με τον συναγερμό να θεωρείται τελικά εσφαλμένος.

Περιορισμένη σεισμική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια στην περιοχή

Η ευρύτερη της Ιερουσαλήμ και της Κοιλάδας του Ιορδάνη δεν θεωρείται από τις πλέον σεισμογενείς της Ανατολικής Μεσογείου, ωστόσο βρίσκεται κοντά στο ρήγμα της Νεκράς Θάλασσας (Dead Sea Transform), το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει ισχυρούς σεισμούς.

Ιστορικές καταγραφές αναφέρουν μεγάλες σεισμικές δονήσεις το 1927 στην περιοχή της Ιεριχούς (περίπου 6,2 Ρίχτερ) με εκτεταμένες ζημιές, ενώ μικρότερης έντασης σεισμοί καταγράφονται περιοδικά στο Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, δεν έχει σημειωθεί σεισμός μεγέθους άνω των 6 Ρίχτερ κοντά στην Ιερουσαλήμ.

