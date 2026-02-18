Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (18/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

18/2/2026 7:30:00 πμ

18/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

1193

Συντήρηση

18/2/2026 8:00:00 πμ

18/2/2026 10:00:00 πμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΣΠ. ΜΕΛΑ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΦΕΡΗ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: ΣΠ. ΜΕΛΑ έως κάθετο: ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ

92

Κατασκευές

18/2/2026 8:00:00 πμ

18/2/2026 11:00:00 πμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΚΑΒΑΛΑΣ, 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ.

105

Κατασκευές

18/2/2026 8:00:00 πμ

18/2/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΔΟΪΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ ΝΟ 2Α από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

162

Κατασκευές

18/2/2026 8:00:00 πμ

18/2/2026 11:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ ΝΟ 4 έως κάθετο: ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥ απο κάθετο: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

154

Κατασκευές

18/2/2026 8:00:00 πμ

18/2/2026 12:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΟΡΩΠΙ - ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ 1)ΚΟΡΩΠΙ - ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΦΟ ΞΕΛΑΦΤΑΚΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ - 2)ΚΑΛΥΒΙΑ Η ΟΔΟΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ - 3)ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΟΔΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ - 4)ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΟΔΟΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΠΙΝΟΥ

1522

Λειτουργία

18/2/2026 8:00:00 πμ

18/2/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΤΑΙΝΑΡΟΥ απο κάθετο: ΤΑΙΝΑΡΟΥ έως κάθετο: ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΙΝΑΡΟΥ απο κάθετο: ΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ έως κάθετο: ΤΑΙΝΑΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

158

Κατασκευές

18/2/2026 8:00:00 πμ

18/2/2026 12:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 444.

147

Κατασκευές

18/2/2026 8:00:00 πμ

18/2/2026 1:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

106

Κατασκευές

18/2/2026 8:00:00 πμ

18/2/2026 1:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Β.ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΗΣ

105

Κατασκευές

18/2/2026 8:00:00 πμ

18/2/2026 1:00:00 μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΙΣΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΕΠΑΦΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΙΣΚΙΝΗ απο κάθετο: ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ απο κάθετο: ΜΠΙΣΚΙΝΗ έως κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΣΤΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ έως κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ έως κάθετο: ΜΠΙΣΚΗΝΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

181

Λειτουργία

18/2/2026 8:00:00 πμ

18/2/2026 3:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ζ.ΠΗΓΗΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΒΡΑΧΕΙΑΣ, Φ.ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΦΡΥΝΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΝΙΚΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ.

64

Κατασκευές

18/2/2026 8:00:00 πμ

18/2/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΚΙΣΣΑΜΟΥ - ΟΝΕΙΡΩΝ - ΑΓΑΠΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΑΜΟΡΓΟΥ - ΕΥΤΥΧΙΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΕΥΤΥΧΙΑΣ - ΑΜΟΡΓΟΥ - ΣΩΤΗΡΟΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΩΤΕΙΝΟΥ - ΑΛΚΥΟΝΗΣ - ΧΙΟΥ - ΦΙΛΙΑΣ - ΑΓΑΠΗΣ - ΑΥΡΑΣ

368

Λειτουργία

18/2/2026 8:00:00 πμ

18/2/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΚΥΠΡΟΥ - ΑΜΟΡΓΟΥ - ΕΥΤΥΧΙΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΩΤΕΙΝΗΣ - ΑΛΚΥΟΝΗΣ - ΧΙΟΥ - ΦΙΛΙΑΣ - ΑΓΑΠΗΣ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - ΑΥΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

368

Λειτουργία

18/2/2026 9:00:00 πμ

18/2/2026 4:00:00 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΜΠΟΥΡΗ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΜΠΟΥΡΗ έως κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

18/2/2026 9:30:00 πμ

18/2/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΩΝ απο κάθετο: ΔΩΡΙΑΙΩΝ έως κάθετο: ΡΟΥΕΛΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΙΝΟΧΑΡΟΥΣ απο κάθετο: ΡΟΥΜΕΛΗΣ έως κάθετο: ΔΩΡΙΑΙΩΝ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΡΙΑΙΩΝ απο κάθετο: ΔΕΙΝΟΧΑΡΟΥΣ έως κάθετο: ΤΡΩΩΝ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΔΩΡΙΑΙΩΝ έως κάθετο: ΙΩΝΩΝ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΠΟΛΩΝΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΑΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΤΡΩΩΝ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΕΩΝ απο κάθετο: ΑΠΟΛΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ

190

Λειτουργία

18/2/2026 9:30:00 πμ

18/2/2026 12:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ

161

Κατασκευές

18/2/2026 10:00:00 πμ

18/2/2026 1:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΗΦΙΣΟΥ, ΚΥΝΗΓΩΝ, ΑΥΓΗΣ ΚΑΙ Γ.ΛΥΡΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

106

Κατασκευές

18/2/2026 10:00:00 πμ

18/2/2026 3:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά οδός:ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΟ 27 απο κάθετο: ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ

164

Κατασκευές

18/2/2026 10:00:00 πμ

18/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΑΓΓΡΑΣ, ΟΛΒΙΑΣ, ΠΙΤΥΟΥΝΤΟΣ.

148

Κατασκευές

18/2/2026 12:00:00 μμ

18/2/2026 3:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - Λ ΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ - ΛΕΣΒΟΥ - ΓΚΙΟΚΑ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

1563

Λειτουργία

18/2/2026 12:00:00 μμ

18/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 14.

Κατασκευές

18/2/2026 1:00:00 μμ

18/2/2026 3:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΥΛΙΟΥ απο κάθετο: ΖΑΛΟΓΓΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ απο κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

153

Κατασκευές

