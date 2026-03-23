Δέντρο καταπλάκωσε και σκότωσε 68χρονο στην Υπάτη μπροστά στα μάτια της συζύγου του

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Μαρτίου στην περιοχή της Λαμίας και πιο συγκεκριμένα στο Πλατανόδασος, που βρίσκεται στα Λουτρά Υπάτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr ο 68χρονος είχε πάει στο Πλατανόδασος, μαζί με τη σύζυγό του, προκείμενου να κόψει ξύλα από ορισμένα ξερά πλατάνια τα οποία βρίσκονται δίπλα από το ποτάμι, όταν υπό αδιευκρίνιστες ως τώρα συνθήκες, ο άνδρας καταπλακώθηκε από έναν τεράστιο κορμό.

Η τραγωδία διαδραματίστηκε μπροστά στα έντρομα μάτια της συζύγου του, η οποία ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από το κλιμάκιο Αργυροχωρίου, από τη Λαμία και η 7η ΕΜΑΚ.

Ο 68χρονος απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες του Αργυροχωρίου, ωστόσο είχε ήδη καταλήξει.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό τμήμα Λαμίας.