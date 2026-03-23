Η Περιφέρεια Θεσσαλίας «δείχνει» το υπουργείο Δικαιοσύνης για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης

Η πρόεδρος του Δικαστηρίου ανακοινώνει τη διακοπή στη δίκη των Τεμπών

Έντονη δυσαρέσκεια για τις συνθήκες που επικράτησαν κατά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών εκφράζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, επιρρίπτοντας ευθύνες στο υπουργείο Δικαιοσύνης για τον σχεδιασμό και τη διασφάλιση των κατάλληλων υποδομών.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για «ανεπίτρεπτη κατάσταση που επικράτησε κατά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών».

Σημειώνει πως η συγκεκριμένη αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη κατασκευάστηκε βάσει εγκεκριμένων μελετών και σχεδίων του υπουργείου Δικαιοσύνης και χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία απολύτως αρμοδιότητα ούτε στον σχεδιασμό ούτε στον καθορισμό της χωρητικότητας ή των λειτουργικών προδιαγραφών της.

Μάλιστα, καυτηριάζει πως ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων (δικηγόρων, διαδίκων και κοινού) θα έπρεπε να είναι αναμενόμενος από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και το υπουργείο Δικαιοσύνης που είχαν και τη θεσμική ευθύνη για τον επαρκή σχεδιασμό και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διεξαγωγής της δίκης.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας έρχεται στον απόηχο των αντιδράσεων που προκλήθηκαν από την εικόνα συνωστισμού και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι παρευρισκόμενοι κατά την πρώτη ημέρα της διαδικασίας, μια δίκη που παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την κοινή γνώμη.