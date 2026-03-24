Trastor: Από τη Γενική Συνέλευση το «πράσινο φως» για νέα κεφαλαιακή ενίσχυση

Η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trastor ΑΕΕΑΠ εισέρχεται σε φάση υλοποίησης, με την εταιρεία να στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων της τάξης των 150 εκατ. ευρώ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση ξένων θεσμικών επενδυτών.

Η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα δρομολογηθεί προς τα τέλη Απριλίου ή στις αρχές Μαΐου, με το τελικό χρονοδιάγραμμα να εξαρτάται από τις συνθήκες που διαμορφώνονται στις διεθνείς αγορές και ειδικότερα στον κλάδο των ακινήτων.

Όπως επισημάνθηκε στη γενική συνέλευση των μετόχων της Trastor, το ύψος της αύξησης παραμένει ευέλικτο και θα διαμορφωθεί ανάλογα με το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί.

Βασικό μέτοχο της εταιρείας αποτελεί η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία αναμένεται να στηρίξει την αύξηση σε επίπεδο που θα διασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωσή της, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερο περιθώριο συμμετοχής σε νέους επενδυτές.

Η Trastor στο πλαίσιο της διεύρυνσης της επενδυτικής βάσης, έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με επενδυτές στο εξωτερικό, πραγματοποιώντας παρουσιάσεις στο Λονδίνο και σχεδιάζοντας αντίστοιχες κινήσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, τίθεται ως βασική προϋπόθεση η επίτευξη ελάχιστης διασποράς 15% στο σύνολο των μετοχών. Σε διαφορετική περίπτωση, η αύξηση θα ακυρωθεί και τα κεφάλαια που θα έχουν συγκεντρωθεί θα επιστραφούν στους επενδυτές.

Ο CEO της Trastor ΑΕΕΑΠ, Τάσος Καζίνος

Με την αξία του χαρτοφυλακίου να ενισχύεται σημαντικά και να διαμορφώνεται στα 822 εκατ. ευρώ, η εταιρεία καταγράφει ισχυρή αναπτυξιακή πορεία. Ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζει ο κλάδος των logistics, όπου η Trastor κατέχει σημαντικό μερίδιο σε σύγχρονες «πράσινες» αποθηκευτικές υποδομές, σε μια αγορά με περιορισμένη προσφορά και αυξημένη ζήτηση.

Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, τα έσοδα από μισθώματα παρουσίασαν σημαντική άνοδο, ενώ η κερδοφορία διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα. Το χαρτοφυλάκιο εμφανίζει υψηλή πληρότητα και μακρά διάρκεια μισθώσεων, στοιχεία που ενισχύουν τη σταθερότητα των ταμειακών ροών.

Την ίδια ώρα, ενισχυμένη εμφανίζεται και η καθαρή αξία ενεργητικού της εταιρείας, ενώ η διοίκηση προτείνει αυξημένη μερισματική διανομή, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία και τη στρατηγική δημιουργίας αξίας για τους μετόχους.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η Trastor συνεχίζει την αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου της, με νέα και ανακαινισμένα κτήρια γραφείων να εντάσσονται σταδιακά σε πλήρη λειτουργία, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται για μισθώσεις σε κεντρικές τοποθεσίες της Αθήνας.

Η στρατηγική της εταιρείας παραμένει προσανατολισμένη σε σύγχρονα γραφεία και logistics, χωρίς σχέδια επέκτασης σε άλλες κατηγορίες ακινήτων ή αγορές εκτός Ελλάδας, διατηρώντας παράλληλα ένα μέρος του χαρτοφυλακίου σε συνεχή φάση αναβάθμισης.