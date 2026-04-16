Μυτιλήνη: Δεν υποχωρούν οι κτηνοτρόφοι - Διακοπή δρομολογίων από Τουρκία για το νησί

Snapshot Οι κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους χωρίς να υποχωρούν.

Λόγω των κινητοποιήσεων, σημειώθηκε διακοπή των δρομολογίων από την Τουρκία προς το νησί.

Η διακοπή επηρεάζει την επικοινωνία και τις μεταφορές μεταξύ Τουρκίας και Μυτιλήνης.

Η κατάσταση παραμένει αδιευκρίνιστη όσον αφορά τη διάρκεια της διακοπής των δρομολογίων. Snapshot powered by AI

Μέχρι την Τετάρτη 22 Απριλίου, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που συνδέουν τα λιμάνια της Μυτιλήνης και του Αϊβαλί θα παραμείνουν σε αναστολή. Η απόφαση αυτή γνωστοποιήθηκε σήμερα στους ναυτιλιακούς και τουριστικούς πράκτορες της Μυτιλήνης από τις τουρκικές ακτοπλοϊκές εταιρείες που διαχειρίζονται τη συγκεκριμένη γραμμή. Η διακοπή των δρομολογίων σχετίζεται με τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Μυτιλήνης, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα μέτρα κατά του αφθώδους πυρετού.

Οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Μυτιλήνης έχουν προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις και αναστολές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια με την απέναντι τουρκική ακτή. Η αντίδραση των γεωργών και κτηνοτρόφων εστιάζεται στα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, τα οποία θεωρούν επιβαρυντικά για τη δραστηριότητά τους. Ως αποτέλεσμα, η σύνδεση Μυτιλήνης-Αϊβαλί έχει διακοπεί προσωρινά, επηρεάζοντας την κίνηση επιβατών και εμπορευμάτων.

Παρά τη γενική αναστολή, αργά το μεσημέρι ανακοινώθηκε η εκτέλεση ενός έκτακτου δρομολογίου. Σκοπός είναι η μεταφορά εγκλωβισμένων επιβατών, μεταξύ των οποίων Έλληνες εκδρομείς του Πάσχα που βρίσκονταν στην απέναντι τουρκική ακτή, αλλά και Τούρκοι επισκέπτες που είχαν παραμείνει στη Μυτιλήνη. Επιπλέον, το δρομολόγιο εξυπηρετεί Έλληνες επισκέπτες, κυρίως από τη βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει για τον εορτασμό της Λαμπροτρίτης στη Μονή του Αγίου Ραφαήλ και σχεδιάζουν την επιστροφή τους στην Ελλάδα μέσω οδικής διαδρομής από την Αλεξανδρούπολη.

